Liga, l'Athletic Bilbao non vince più: pari con il Getafe (Di martedì 7 dicembre 2021) Getafe (SPAGNA) - E' finito 0 - 0 il posticipo della 16esima giornata del campionato di Liga tra Getafe e Athletic Bilbao . Le due squadre si sono divise la posta in palio al Coliseum Alfonso Perez in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021)(SPAGNA) - E' finito 0 - 0 il posticipo della 16esima giornata del campionato ditra. Le due squadre si sono divise la posta in palio al Coliseum Alfonso Perez in ...

Advertising

Luxgraph : Liga, l'Athletic Bilbao non riesce più a vincere: altro pari - sportli26181512 : Liga, l'Athletic Bilbao non vince più: pari con il Getafe: Finisce senza reti il posticipo del massimo campionato s… - sportli26181512 : Liga, Getafe-Athletic Bilbao LIVE: Getafe-Athletic Bilbao è il posticipo della 16a giornata di Liga, la gara che ch… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Getafe Vs #Bilbao è una gara valida per la sedicesima giornata della Liga a che si giocherà stasera alle… - by_the_pool : RT @infobetting: Getafe-Athletic Bilbao (Liga, lunedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. -