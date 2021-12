Juve, contro il Malmoe le seconde linee: ecco chi può trovare spazio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il match dello Stadium contro il Malmö potrebbe essere una buona occasione per dare minuti a chi finora ha giocato meno, e buttare nella mischia qualche giovane della lista B. La Juve ha già in tasca ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il match dello Stadiumil Malmö potrebbe essere una buona occasione per dare minuti a chi finora ha giocato meno, e buttare nella mischia qualche giovane della lista B. Laha già in tasca ...

Juve, primo allenamento in vista del match di Champions con il Malmoe TORINO - La Juventus , dopo la vittoria contro il Genoa, ha svolto il primo allenamento in preparazione alla gara della sesta e ultima giornata del Gruppo H di Champions League contro gli svedesi del Malmoe allenati dal danese ed ex milanista Jon Dahl Tomasson, freschi vincitori del titolo dell'Allsvenskan 2021. La squadra di Massimiliano Allegri ha cominciato a preparare la ...

Dalla squalifica di Conte al caso plusvalenze: è ancora Juve contro tutti Tuttosport Sconcerti a TMW Radio: "Juve, non si può vedere il progetto tecnico contro Salernitana e Genoa" A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti. Roma, Mourinho non allena più sul campo e lotta per difendere ...

