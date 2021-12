Il problema dei controlli del Green Pass sui mezzi pubblici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi è il giorno del Super Green Pass (o Green Pass rafforzato). Come previsto dall’ultimo decreto approvato qualche settimana fa dal Consiglio dei Ministri, dalla mezzanotte di lunedì 6 dicembre – e almeno fino al 15 di gennaio – è entrata in vigore la norma che istituisce la certificazione verde estesa e differenziata tra chi è vaccinato e chi, invece, prosegue nella sua scelta di non immunizzarsi e procede – quasi a cadenza quotidiana – sottoponendosi a tamponi. Ma fin dal primo giorno stanno emergendo alcune criticità, soprattutto per quel che riguarda i mezzi pubblici (per cui occorre, almeno, l’esito di un test negativo): chi effettua i controlli dei Green Pass? Chi può elevare sanzioni ai trasgressori? controlli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi è il giorno del Super(orafforzato). Come previsto dall’ultimo decreto approvato qualche settimana fa dal Consiglio dei Ministri, dalla mezzanotte di lunedì 6 dicembre – e almeno fino al 15 di gennaio – è entrata in vigore la norma che istituisce la certificazione verde estesa e differenziata tra chi è vaccinato e chi, invece, prosegue nella sua scelta di non immunizzarsi e procede – quasi a cadenza quotidiana – sottoponendosi a tamponi. Ma fin dal primo giorno stanno emergendo alcune criticità, soprattutto per quel che riguarda i(per cui occorre, almeno, l’esito di un test negativo): chi effettua idei? Chi può elevare sanzioni ai trasgressori?...

Advertising

borghi_claudio : Il problema di @RobertoBurioni è che vuol fare il fenomeno ma trascura il fatto che le sue sciocchezze rimangono in… - reportrai3 : Il punto non è la sicurezza dei vaccini che è incontestabile. Il problema sono metodo e controlli. L’FDA non ho con… - amnestyitalia : Wendy Galarza è stata in Italia nei giorni scorsi per portare la sua testimonianza sul problema dei femminicidi in… - QLexPipiens : @ArditoAD14 @lupecchioli @comascio Ci sarebbe stato il problema della tutela dei minori (pensa ad es. alle trasfusi… - moonu93 : Alla fine dei conti sono sempre io il problema, non gli altri... -