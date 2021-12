Il premio per gli esuberi e il sistema dei riconoscimenti Top Legal assegnati a chi paga. Nella commissione molti manager pubblici (Di lunedì 6 dicembre 2021) La vicenda di LabLaw, premiato da Top Legal come miglior studio Legale 2021 Nella categoria lavoro per “l’assistenza a GKN per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti” (i licenziamenti sono peraltro stati bloccati dal Tribunale in quanto in contrasto con gli articoli dello Statuto dei lavoratori, ndr), apre un vaso di Pandora sui meccanismi e le logiche che stanno dietro a questi premi. Così come suscita perplessità la composizione della commissione che assegna i premi, di cui fanno parte responsabili Legali di numerose aziende pubbliche. Top Legal è una rivista bimestrale di settore diretta da Michael Di Palma che ne è anche il fondatore. Ex consulente di comunicazione del gruppo Fiat, Di Palma, come si legge dal suo profilo Linkedin, sta ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) La vicenda di LabLaw, premiato da Topcome miglior studioe 2021categoria lavoro per “l’assistenza a GKN per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti” (i licenziamenti sono peraltro stati bloccati dal Tribunale in quanto in contrasto con gli articoli dello Statuto dei lavoratori, ndr), apre un vaso di Pandora sui meccanismi e le logiche che stanno dietro a questi premi. Così come suscita perplessità la composizione dellache assegna i premi, di cui fanno parte responsabilii di numerose aziende pubbliche. Topè una rivista bimestrale di settore diretta da Michael Di Palma che ne è anche il fondatore. Ex consulente di comunicazione del gruppo Fiat, Di Palma, come si legge dal suo profilo Linkedin, sta ora ...

