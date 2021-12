Il comunicato ufficiale che fa impazzire Spalletti

Leggi su serieanews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovo infortunio per il Napoli, non è un periodo fortunato pera tre giorni dalla gara col Leicester: ilStanislav Lobotka ko contro l’Atalanta, c’era grande attesa per l’esito degli esami dopo l’infortunio del centrocampista slovacco rimediato sabato. Il calciatore, come riporta il sitodel Napoli, ha rimediato un trauma contusivo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.