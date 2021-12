“Ha sbagliato numero”: la gaffe per gli auguri in diretta di Luciana Littizzetto a Maria De Filippi | VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Pronto, Maria?”. “No, ha sbagliato numero”. È finito in maniera tragicamente comica il tentativo di Luciana Littizzetto di fare gli auguri a Maria De Filippi in diretta televisiva. Ieri, domenica 5 dicembre, la famosa conduttrice televisiva – e moglie di Maurizio Costanzo – ha festeggiato i suoi 60 anni. Tantissimi gli auguri ricevuti sui social, anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Ma il tentativo dell’attrice comica piemontese è finito malissimo. “Ha sbagliato numero!”@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Pronto,?”. “No, ha”. È finito in maniera tragicamente comica il tentativo didi fare gliDeintelevisiva. Ieri, domenica 5 dicembre, la famosa conduttrice televisiva – e moglie di Maurizio Costanzo – ha festeggiato i suoi 60 anni. Tantissimi gliricevuti sui social, anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Ma il tentativo dell’attrice comica piemontese è finito malissimo. “Ha!”@lucianinalitti prova a fare gliinDea #CTCF pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa ...

