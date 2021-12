Giuseppe Conte: "Non mi candido alle suppletive" (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'ex premier non si candiderà alle elezioni per il collegio di Roma 1: "Ho ancora molto da fare per il Movimento e non mi è possibile dedicarmi ad altro" Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'ex premier non si candideràelezioni per il collegio di Roma 1: "Ho ancora molto da fare per il Movimento e non mi è possibile dedicarmi ad altro"

Advertising

HuffPostItalia : Carlo Calenda si candida a Roma contro Giuseppe Conte - ItaliaViva : ????? 'Se nel collegio Roma1 il #Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida #Conte,… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - degli2811 : RT @lucianocapone: 'Paola Taverna vicepresidente vicaria è stata una mia indicazione perché è una donna che ha sempre dato l'anima per il M… - Claudio29032 : RT @La_manina__: Un giorno però qualcuno dovrà spiegarci perché, in mezzo a un panorama politico invaso da fascisti, faccendieri, collusi,… -