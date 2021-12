(Di lunedì 6 dicembre 2021)non voleva tornare in Supersport con Yamaha, ma potrebbe decidere di rimanervi passando alla. L’indiscrezione arriva da GPOne, che parla di un possibile accordo del rider ravennate con Althea Racing. La struttura di Genesio Bevilacqua è rimasta fuori dal giro iridato, dopo la separazione con Moriwaki lo scorso anno. Il team campione del mondo SBK 2011 vuole rientrare, ripartendo dalla classe intermedia e riallacciando i rapporti con la casa di Borgo Panigale.: come nasce l’operazione? Il regista occulto, ma non troppo, di questa operazione è Alberto Vergani. Il manager meneghino si occupa della gestione del pilota dal 2020, quando correva nel mondiale Superbike con Yamaha GRT. Rimasto a piedi nella classe regina, ...

Advertising

sowmyasofia : Federico Caricasulo: all’orizzonte c’è una Ducati -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Caricasulo

Motosprint.it

Chi andrà sulla nuova bicilindrica da 955 centimetri cubi? Il nome ventilato ricade su: " Lui è forte ed esperto - l'opionione di Genesio - ci stiamo pensando veramente. Dico solo ...In quel caso, il box avrà ancora due punte fisse, come già visto pure nel 2019, anno del titolo vinto insieme a Randy Krummenacher, compagno diSBK: In attesa di definire il passaggio di Petrucci in MotoAmerica, il manager meneghino è pronto a piazzare il colpo a sorpresa in SuperSport, grazie anche al lungo rapporto di lunga durata con Genes ...Genesio Bevilacqua starebbe preparando un ritorno nel Mondiale delle derivate: "La Panigale 955 è una bella moto, ci piacerebbe metterla in pista con un buon pilota". Federico Caricasulo primo nome de ...