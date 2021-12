Fear The Walking Dead rinnovata per un’ottava stagione con un ritorno inatteso (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con il finale di metà stagione è arrivata la lieta novella: Fear The Walking Dead è stata rinnovata per un’ottava stagione. Madison Clark vivrà mentre AMC ha annunciato il rinnovo ufficiale della serie che potrà quindi contare sul ritorno di Kim Dickens nuovamente protagonista sin dai prossimi episodi in onda ad aprile. Il finale di mezza stagione della stagione 7 ha chiuso il suo sipario si una sofferente Alicia Clark che dichiara guerra a Victor Strand in quella che si preannuncia un’esplosiva seconda parte di stagione. Ecco il trailer di Fear The Walking Dead 7 B in onda su AMC dal 17 aprile: Il rinnovo per lo spin-off di The ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con il finale di metàè arrivata la lieta novella:Theè stataper. Madison Clark vivrà mentre AMC ha annunciato il rinnovo ufficiale della serie che potrà quindi contare suldi Kim Dickens nuovamente protagonista sin dai prossimi episodi in onda ad aprile. Il finale di mezzadella7 ha chiuso il suo sipario si una sofferente Alicia Clark che dichiara guerra a Victor Strand in quella che si preannuncia un’esplosiva seconda parte di. Ecco il trailer diThe7 B in onda su AMC dal 17 aprile: Il rinnovo per lo spin-off di The ...

