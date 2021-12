Davide prova a dare dei consigli a Lulù: “Cerca di capire chi ti vuole davvero aiutare” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sta affrontando un momento molto semplice Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6 ed è per questo che alcuni concorrenti, Cercano di spiegarle che cosa non va bene nel suo atteggiamento e come potrebbe migliorarsi visto che lei stessa è la prima a dire di voler cambiare. Lulù ha un carattere molto complesso, è immatura, fragile, forse anche un po’ viziata e maleducata. E’ molto sensibile e permetteteci anche di dirlo, è stata mandata allo sbaraglio in un programma che forse non avrebbe mai dovuto fare. A differenza però di come si pongono gli altri con lei, Davide Silvestri, che non è mai stato un suo grande amico, ha comunque Cercato di spiegarle che cosa non sta funzionando nel suo atteggiamento, dandole anche dei consigli. Lulà ha ascoltato, poi metterà in pratica? ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sta affrontando un momento molto sempliceSelassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6 ed è per questo che alcuni concorrenti,no di spiegarle che cosa non va bene nel suo atteggiamento e come potrebbe migliorarsi visto che lei stessa è la prima a dire di voler cambiare.ha un carattere molto complesso, è immatura, fragile, forse anche un po’ viziata e maleducata. E’ molto sensibile e permetteteci anche di dirlo, è stata mandata allo sbaraglio in un programma che forse non avrebbe mai dovuto fare. A differenza però di come si pongono gli altri con lei,Silvestri, che non è mai stato un suo grande amico, ha comunqueto di spiegarle che cosa non sta funzionando nel suo atteggiamento, dandole anche dei. Lulà ha ascoltato, poi metterà in pratica? ...

