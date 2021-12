Covid, focolaio in una scuola di Capri: alto tasso positivi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScuole medie ed elementari chiuse a Capri a causa di un focolaio Covid in una scuola. Lo ha comunicato l’ASL Napoli 1 Centro che ha attivato tutte le necessarie procedure di controllo e quarantena. La scoperta degli alunni e del personale scolastico risultato positivo è avvenuta nel corso dei normali controlli che l’Asl porta avanti nelle scuole che si trovano nel territorio di competenza. All’istituto Ippolito Nievo è risultata un’alta concentrazione di studenti positivi ed anche alcuni appartenenti al personale scolastico. Rispetto ai 50 tamponi effettuati dal personale dell’ASL ben 24 hanno avuto un risultato positivo, l’attività di controllo è stata effettuata nella sola giornata di ieri nonostante la giornata festiva, per cui l’ASL Napoli 1 Centro unitamente al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScuole medie ed elementari chiuse aa causa di unin una. Lo ha comunicato l’ASL Napoli 1 Centro che ha attivato tutte le necessarie procedure di controllo e quarantena. La scoperta degli alunni e del personale scolastico risultato positivo è avvenuta nel corso dei normali controlli che l’Asl porta avanti nelle scuole che si trovano nel territorio di competenza. All’istituto Ippolito Nievo è risultata un’alta concentrazione di studentied anche alcuni appartenenti al personale scolastico. Rispetto ai 50 tamponi effettuati dal personale dell’ASL ben 24 hanno avuto un risultato positivo, l’attività di controllo è stata effettuata nella sola giornata di ieri nonostante la giornata festiva, per cui l’ASL Napoli 1 Centro unitamente al ...

