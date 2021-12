Corsa scudetto, è una poltrona per 4: la favorita e la possibile outsider (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la 16esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo è sempre più scoppiettante la Corsa scudetto. Una poltrona per quattro. Parafrasando uno dei più famosi film di Natale, la Serie A, mai così incerta ed emozionante da una decina d’anni a questa parte, è diventata una questione tra Inter, Napoli, Milan e Atalanta con il resto delle contendenti che si giocheranno le posizioni di rincalzo. Le regine del campionato hanno fatto il vuoto alle loro spalle e, probabilmente, si contenderanno lo scudetto fino alla fine. La quarta vittoria consecutiva, terza senza subire reti, permette all’Inter di Simone Inzaghi di spiccare il volo e fregiarsi, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, del titolo di favorita per la vittoria finale. I nerazzurri, secondi in ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la 16esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo è sempre più scoppiettante la. Unaper quattro. Parafrasando uno dei più famosi film di Natale, la Serie A, mai così incerta ed emozionante da una decina d’anni a questa parte, è diventata una questione tra Inter, Napoli, Milan e Atalanta con il resto delle contendenti che si giocheranno le posizioni di rincalzo. Le regine del campionato hanno fatto il vuoto alle loro spalle e, probabilmente, si contenderanno lofino alla fine. La quarta vittoria consecutiva, terza senza subire reti, permette all’Inter di Simone Inzaghi di spiccare il volo e fregiarsi, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, del titolo diper la vittoria finale. I nerazzurri, secondi in ...

Advertising

CinciscatoreBis : Come puoi solo pensare di fare la corsa scudetto con l Inter in queste condizioni... - CalcioWeb : Le indicazioni dopo l'ultima giornata del campionato di #SerieA: la corsa scudetto è sempre più emozionante - Maracanazo50 : @armagio Tra l'altro, per com'è messa attualmente la classifica, se rientra in corsa Champions automaticamente rien… - infoitsport : Gasperini come Ringo Starr nella corsa scudetto. E mercoledì si canta 'Yellow Submarine' - matteoduranti10 : Il Milan e il Napoli stanno letteralmente perdendo tutti i giocatori per infortunio, e a gennaio avranno anche molt… -