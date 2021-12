Tim, Vivendi taglia la strada a Kkr: «Daremo noi la rete allo Stato» (Di domenica 5 dicembre 2021) Il gruppo francese si propone alla guida anche nel caso di una divisione di Tim, Ora la palla passa al Cda, ma c’è il rischio di tempi lunghi Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 dicembre 2021) Il gruppo francese si propone alla guida anche nel caso di una divisione di Tim, Ora la palla passa al Cda, ma c’è il rischio di tempi lunghi

Advertising

fattoquotidiano : Tim, i vertici di Vivendi: “L’ipotesi di controllo statale sulla rete sarà valutata con apertura” - DividendProfit : Tim:portavoce,Vivendi apre a maggioranza Stato in Rete – Economia - fisco24_info : Tim, Vivendi taglia la strada a Kkr: «Daremo noi la rete allo Stato»: Il gruppo francese si propone alla guida anch… - ansa_economia : Tim:portavoce,Vivendi apre a maggioranza Stato in Rete . #ANSA - ParliamoDiNews : tim, tim! l’asse vivendi cdp per respingere l`offerta degli americani di kkr ma c`e` un rischio che - Business… -