Super Green pass, rilasciata la nuova versione dell'app "VerificaC19" (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - È stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata". Lo rende noto il ministero della Salute. "Come previsto dalle nuove norme - si legge in una nota - da domani 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il Green pass 'rafforzato', cioè un Green pass per vaccinazione o guarigione. L'accertamento di questa validita' prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 già in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validità.

