Salenitana | i numeri contro il Milan non fanno gioire

Leggi su footdata

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il tabellino di-Salernitana 2-0, gara valida per la 16esima giornata del campionato Serie A. Ilha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questo campionato, miglior risultato dal 2003/04 per i rossoneri a questo punto della stagione. Franck Kessié non segnava su azione dallo scorso aprileil Parma in Serie A. Alexis Saelemaekers non segnava dal 20 dicembre 2020il Sassuolo in Serie A, 35 partite senza reti prima di oggi. Con Saelemaekers salgono a 14 i marcatori delin questo campionato, nei maggiori cinque campionati europei solo il Chelsea (16) ne conta di più. Pietro Pellegri è partito titolare in campionato per la prima volta da settembre 2017,il Bologna con la maglia del Genoa. Quella di oggi è stata la 50ª presenza di Rade Krunic con ...