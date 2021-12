Metro A Roma a rischio chiusura a gennaio 2022? I treni hanno bisogno di revisione (Di domenica 5 dicembre 2021) Metro Linea A di Roma a rischio chiusura per colpa della mancanza di treni. La maggior parte dei convogli, infatti – ben 20 su 33 – necessita di revisione nei prossimi mesi e questo, unito al fatto che al momento non ci sono treni sostitutivi, fa temere una chiusura della linea per diversi mesi. La necessità di revisione dei mezzi è emersa dall’ultimo controllo effettuato sui treni delle linee esterne e interne alla Capitale. I convogli, che necessitano della manutenzione per poter circolare, rischiano di andare in revisione senza che ci siano treni sostitutivi. Il lavoro di revisione dei mezzi, che sono appunto 20 su un parco di 33 treni in dotazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021)Linea A diper colpa della mancanza di. La maggior parte dei convogli, infatti – ben 20 su 33 – necessita dinei prossimi mesi e questo, unito al fatto che al momento non ci sonosostitutivi, fa temere unadella linea per diversi mesi. La necessità didei mezzi è emersa dall’ultimo controllo effettuato suidelle linee esterne e interne alla Capitale. I convogli, che necessitano della manutenzione per poter circolare, rischiano di andare insenza che ci sianosostitutivi. Il lavoro didei mezzi, che sono appunto 20 su un parco di 33in dotazione, ...

