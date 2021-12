L’enorme sfida al cancro dei vaccini a Rna messaggero, l’oncologo: “È probabile che diventino una nuova arma in più” (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino a poco tempo fa, nessuno li conosceva. Tranne i ricercatori che da anni li studiano per individuare una chiave di volta per la cura dei tumori e dell’Hiv. Poi sono atterrati prepotentemente sulle pagine di cronaca pandemica e li abbiamo tutti un po’ conosciuti da vicino e molto strettamente. Sono i vaccini mRna – o RNA messaggero – utilizzati da Pfizer BioNTech e Moderna per contrastare il virus Sars Cov 2. Recentemente in un’intervista su Repubblica, Sahin e Tureci, i fondatori di BionTech, hanno dichiarato che l’azienda è in fase avanzata di sperimentazione clinica su gruppi di volontari per mettere a punto in futuro alcuni vaccini contro tumori solidi, il melanoma e il carcinoma del colon-retto. Con la possibilità di averli in commercio entro 4-5 anni. “Il sistema immunologico, attraverso i suoi componenti, giorno per giorno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino a poco tempo fa, nessuno li conosceva. Tranne i ricercatori che da anni li studiano per individuare una chiave di volta per la cura dei tumori e dell’Hiv. Poi sono atterrati prepotentemente sulle pagine di cronaca pandemica e li abbiamo tutti un po’ conosciuti da vicino e molto strettamente. Sono imRna – o RNA– utilizzati da Pfizer BioNTech e Moderna per contrastare il virus Sars Cov 2. Recentemente in un’intervista su Repubblica, Sahin e Tureci, i fondatori di BionTech, hanno dichiarato che l’azienda è in fase avanzata di sperimentazione clinica su gruppi di volontari per mettere a punto in futuro alcunicontro tumori solidi, il melanoma e il carcinoma del colon-retto. Con la possibilità di averli in commercio entro 4-5 anni. “Il sistema immunologico, attraverso i suoi componenti, giorno per giorno, ...

