Juve, Allegri: «L'ambiente vive in una serenità totale»

"L'ambiente vive in una serenità totale. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e pensare solo al calcio". Lo dice Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, rispondendo a una domanda in merito alle vicende societarie legate all'indagine 'Prisma' sulle plusvalenze.

