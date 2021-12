Inter verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo aver battuto Mourinho, l'Inter va al Bernabeu. In pochi giorni i nerazzurri ritrovano il tecnico del Triplete e lo stadio in cui il sogno si è concretizzato, con il 2 - 0 al Bayern grazie alla ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo aver battuto Mourinho, l'va al Bernabeu. In pochi giorni i nerazzurri ritrovano il tecnico del Triplete e lo stadio in cui il sogno si è concretizzato, con il 2 - 0 al Bayern grazie alla ...

Advertising

Nerazzurrisiamo : Vicino il rientro di de Vrij #Inter #deVrij #nerazzurrisiamonoi - marjus_mrt : @MarzianoAnsioso @MarioAlbanese7 @capuanogio Ma la tua società quotata in borsa è indagata per falso in bilancio e… - sportli26181512 : Inter verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa: Inter, verso il Real: davanti tocca… - Gazzetta_it : Inter, verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa #UCL #RealInter - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Inter, 3-0 alla Roma: Mourinho al… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter verso Inter verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa Numeri top ? L'Inter arriva alla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid con un parziale aperto di 9 - 0. I nerazzurri non subiscono gol dal destro di Mertens a riaprire la sfida di San Siro (poi ...

Roma, i tifosi fanno un clamoroso dietrofront: "Chiediamogli scusa" ...convinti di essere diretti verso una stagione decisamente diversa da quella appena passata. E l'avvio di campionato sembrava dar ragione all'ottimismo ma ora le cose sono cambiate. Contro l' Inter è ...

Inter, verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa La Gazzetta dello Sport Inter, verso il Real: davanti tocca a Lautaro, difficile il recupero di Correa I nerazzurri arrivano al Bernabeu con qualche assenza di troppo, ma hanno tutte le carte in regola per giocarsi il primo posto nel girone nello stadio dove 11 anni fa si concretizzò il sogno del Tripl ...

Roma, i tifosi fanno un clamoroso dietrofront: “Chiediamogli scusa” Dopo la pesante sconfitta con l’Inter, i fan giallorossi tornano a parlare delle critiche ricevute da Fonseca nella scorsa stagione ...

Numeri top ? L'arriva alla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid con un parziale aperto di 9 - 0. I nerazzurri non subiscono gol dal destro di Mertens a riaprire la sfida di San Siro (poi ......convinti di essere direttiuna stagione decisamente diversa da quella appena passata. E l'avvio di campionato sembrava dar ragione all'ottimismo ma ora le cose sono cambiate. Contro l'è ...I nerazzurri arrivano al Bernabeu con qualche assenza di troppo, ma hanno tutte le carte in regola per giocarsi il primo posto nel girone nello stadio dove 11 anni fa si concretizzò il sogno del Tripl ...Dopo la pesante sconfitta con l’Inter, i fan giallorossi tornano a parlare delle critiche ricevute da Fonseca nella scorsa stagione ...