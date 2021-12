F1, Pierre Gasly: “Fantastico essere tra i primi” (Di domenica 5 dicembre 2021) Si conferma nella top 10 al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita il francese Pierre Gasly. Il portacolori dell’AlphaTauri ha chiuso in sesta piazza la Q3 odierna collocandosi alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez. Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha mostrato sin da subito un ottimo feeling con questo particolare tracciato di Jeddah, il circuito cittadino più veloce al mondo con la bellezza di 27 pieghe. Il francese ha regalato emozioni anche quest’oggi e domani precederà al via il britannico Lando Norris (McLaren). Il teammate di Yuki Tsunoda ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “È stato Fantastico potersi qualificare tra i primi sei. Questa volta però è stato un po’ più difficile, non mi sentivo completamente a mio agio in macchina ed ho faticato con il ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si conferma nella top 10 al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita il francese. Il portacolori dell’AlphaTauri ha chiuso in sesta piazza la Q3 odierna collocandosi alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez. Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha mostrato sin da subito un ottimo feeling con questo particolare tracciato di Jeddah, il circuito cittadino più veloce al mondo con la bellezza di 27 pieghe. Il francese ha regalato emozioni anche quest’oggi e domani precederà al via il britannico Lando Norris (McLaren). Il teammate di Yuki Tsunoda ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “È statopotersi qualificare tra isei. Questa volta però è stato un po’ più difficile, non mi sentivo completamente a mio agio in macchina ed ho faticato con il ...

Advertising

zazoomblog : F1 Pierre Gasly: “Ho dovuto darmi da fare è fantastico essere tra i primi” - #Pierre #Gasly: #dovuto #darmi - leciardo : pierre gasly - cappuccino - CCokina12 : RT @mult1formula: ???? Carlos Sainz e Pierre Gasly convocati dagli stewards per l'incidente che li ha coinvolti durante le qualifiche #F1 #… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ???? Carlos Sainz e Pierre Gasly convocati dagli stewards per l'incidente che li ha coinvolti durante le qualifiche #F1 #… - underoostom : RT @mult1formula: ???? Carlos Sainz e Pierre Gasly convocati dagli stewards per l'incidente che li ha coinvolti durante le qualifiche #F1 #… -