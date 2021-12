Cuadrado | “Il gol? Lo provo spesso in allenamento Scudetto? Bisogna crederci sempre”

Advertising

juventusfc : FT | Altri due gol, altri tre punti ?? ??@Cuadrado ?? @PauDybala_JR #JuveGenoa - OptaPaolo : 8 - Juan Cuadrado è l'ottavo giocatore che ha segnato un gol direttamente da corner in Serie A dall'inizio dello sc… - SerieA : ??????GOOOLLLL ?????? Gol bellissimo di @Cuadrado da calcio d’angolo ???? #JuveGenoa 1-0 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Akhy_9 : RT @juventusfc: FT | Altri due gol, altri tre punti ?? ??@Cuadrado ?? @PauDybala_JR #JuveGenoa - Tino44588447 : RT @CucchiRiccardo: A me i gol su calcio d'angolo entusiasmano. Datemi pure dell'inguaribile romantico. Ci vuole allenamento e coraggio. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado gol

TORINO - Contro le ultime della fila, vale a dire il Genoa dopo la Salernitana, la Juve qualcheriesce a farlo e soprattutto a non prenderne: il secondo 2 - 0 di fila è l'abbrivio cui i bianconeri si stanno affidando nel tentativo di risalita, che procede un po' così, tra illusioni e ...AGI - Con undi, al 9', e un altro di Dybala all'82', la Juventus supera il Genoa e sale al quinto posto in classifica, assieme alla Fiorentina. La squadra di Allegri, con una buona prestazione, ha ...Juan Cuadrado è stato intervistato da Dazn: Ci hai già spoilerato che non hai tirato, ma hai crossato. Ti vuoi prendere qualche merito? "No, veramente, aevamo provato ...Secondo successo consecutivo per i bianconeri che, dopo le due reti messe a segno a Salerno, ne segnano altre due contro il Genoa. E sono ...