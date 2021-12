Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber stravince il segmento di salto a Lillehammer e ipoteca la vittoria Squadra azzurra sottotono

(Di domenica 5 dicembre 2021)continua il suo cammino da dominatore della Coppa del Mondo di. Il norvegese si è infatti imposto neldidal Large Hill di, mettendo una seriasulladella gara che si concluderà con i 10km di fondo che prenderanno il via oggi alle 14:00. Il fenomeno scandinavo è riuscito ad atterrare 3 metri più avanti di tutti nonostante sia stato uno dei soli due atleti a saltare da stanga di partenza n°10, più bassa rispetto a tutti gli avversari. Prestazione di assoluto livello per, che gli varrà 29” di vantaggio sul più diretto avversario nella frazione di fondo. Al suo inseguimento partirà il giovane austriaco Johannes ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile… - ItaliaTeam_it : La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza n… - ilpodsport : #AltriSport Coppa del Mondo combinata nordica, Sieff al terzo posto #ilpodsport - Ilaria335 : RT @Coninews: Annika sei nella storia! ?? Terza nella Gundersen di Lillehammer, Annika #Sieff conquista il primo podio azzurro di sempre ne… - Ilaria335 : RT @Eurosport_IT: BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile ?????? #… -

Annika Sieff non riesce nel tentativo di ripetere il podio di venerdì 3 dicembre. La 18enne trentina, dopo essere stata 3ª nella prova di salto, subisce la rimonta delle avversarie nel fondo e chiude ...La prima staffetta della stagione se l'aggiudica la Norvegia. La squadra composta da Jens - Luraas Oftebro, Espen Bjoernstad, Joergen Graabak e Jarl - Magnus Riiber batte la Germania che all'inizio ...La prova di salto dell'individuale maschile valido per la Coppa del Mondo di combinata nordica, disputata sul trampolino HS140 di Lillehammer, Norvegia, ha visto andare in scena, come da previsione, l ...> La combinata nordica italiana vive una giornata doppiamente storica nella Coppa del mondo femminile che ha esordito ufficialmente a Lillehammer, in Norvegia. Il merito è di Annika Sieff, diciottenne ...