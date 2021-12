Champions League, sarà Felix Brych l’arbitro di Real Madrid-Inter (Di domenica 5 dicembre 2021) Designato l’arbitro di Real Madrid-Inter, match della sesta giornata della Champions League 21/22 In vista della sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Real Madrid-Inter, in programma per martedì 7 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Felix Brych. Il fischietto tedesco sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp; il quarto uomo sarà Daniel Schlager. Al VAR ci sarà Marco Fritz e Bastian Dankert all’AVAR. L'articolo proviene ... Leggi su intermagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Designatodi, match della sesta giornata della21/22 In vista della sesta e ultima giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 7 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dal. Il fischietto tedescoassistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp; il quarto uomoDaniel Schlager. Al VAR ciMarco Fritz e Bastian Dankert all’AVAR. L'articolo proviene ...

