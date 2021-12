Centro: Toti, 'uniamo partiti con storia comune per bilanciare centrodestra' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Con Matteo Renzi "ci siamo parlati, sì, e lo fa remo ancora nei prossimi giorni. E ho appena mandato un messaggio a Clemente Mastella che pure ha lanciato un appello per mettere assieme i petali sparsi del Centro. L'idea è quella di unire forze e partiti che hanno una storia comune, che nella prima Repubblica erano rappresentati da Dc e poi pentapartito e nella seconda dal Pdl, ma che oggi sono separati e non in grado di svolgere il loro ruolo". Lo dice Giovanni Toti, leader di Coraggio Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Questo blocco -spiega- dovrà opporsi al populismo grillino e alla sinistra estrema e dialogare con la destra. Non nasciamo contro il Centrodestra, ma per bilanciarlo. Conviene anche a loro non lasciare quest'area alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Con Matteo Renzi "ci siamo parlati, sì, e lo fa remo ancora nei prossimi giorni. E ho appena mandato un messaggio a Clemente Mastella che pure ha lanciato un appello per mettere assieme i petali sparsi del. L'idea è quella di unire forze eche hanno una, che nella prima Repubblica erano rappresentati da Dc e poi pentapartito e nella seconda dal Pdl, ma che oggi sono separati e non in grado di svolgere il loro ruolo". Lo dice Giovanni, leader di Coraggio Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Questo blocco -spiega- dovrà opporsi al populismo grillino e alla sinistra estrema e dialogare con la destra. Non nasciamo contro ildestra, ma per bilanciarlo. Conviene anche a loro non lasciare quest'area alla ...

