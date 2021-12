Variante Omicron, riscontrato primo caso in Alto Adige (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima volta una persona in Alto Adige è risultata positiva alla più recente Variante del coronavirus, la “Omicron”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all’arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di un caso positivo al SARS-CoV-2 riscontrato sullo stesso volo. La donna, informa l’Azienda sanitaria, è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone Pcr che ha dato esito positivo; ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima volta una persona inè risultata positiva alla più recentedel coronavirus, la “”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata indal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all’arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l’Azienda Sanitaria dell’di unpositivo al SARS-CoV-2sullo stesso volo. La donna, informa l’Azienda sanitaria, è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone Pcr che ha dato esito positivo; ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il ...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - fattoquotidiano : Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid an… - Agenzia_Ansa : Sequenziata la variante Omicron in Veneto. è un 40enne e sta bene. Positivi anche i suoi familiari #ANSA - rainboyfriends : RT @Nonha_stata: Sono più spaventata dall'ipotesi Berlusconi al Quirinale che dalla variante #Omicron - LoperfidoFranco : RT @sadefenza: Scozia: i dati ufficiali da agosto mostrano che 9 decessi su 10 sono di vaccinati Covid-19 Le autorità stanno lentamente str… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron Omicron, primo caso di positività in Alto Adige Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, hanno confermato che si tratta della variante Omicron. La paziente si trova in ...

Omicron: primo caso di positività in Alto Adige Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, hanno confermato che si tratta della variante Omicron. La paziente si trova in ...

Omicron, cosa potrà succedere con la variante Covid (non sono per forza brutte notizie) Corriere della Sera In Alto Adige primo caso di Omicron Una persona in Alto Adige è risultata è risultata positiva alla variante del coronavirus “Omicron”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. Si era ...

Primo caso Omicron in Alto Adige, è una meranese rientrata dal Sudafrica BOLZANO - Dopo il Veneto (ieri il caso nel Vicentino) anche in Alto Adige ecco il primo positivo alla più recente variante del coronavirus, la Omicron. Si tratta di una donna ...

Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, hanno confermato che si tratta della. La paziente si trova in ...Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, hanno confermato che si tratta della. La paziente si trova in ...Una persona in Alto Adige è risultata è risultata positiva alla variante del coronavirus “Omicron”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. Si era ...BOLZANO - Dopo il Veneto (ieri il caso nel Vicentino) anche in Alto Adige ecco il primo positivo alla più recente variante del coronavirus, la Omicron. Si tratta di una donna ...