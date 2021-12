Tutte le donne sono demisessuali? Anche no | grazie | sfatiamo i falsi miti

Leggi su chedonna

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il fatto che lesiano per lo piùè un cliché che ha attraversato tutta la nostra cultura popolare degli ultimi secoli. È davvero così? E tu come sei? Partiamo innanzitutto dal definire in maniera precisa latà. Con questo termine si intende la condizione di coloro che provano molto raramente attrazione sessuale e, in particolare, la sentono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it