Super Green Pass, aggiornata app Verifica C19: riconoscerà i certificati "base" e "rafforzati". Ma spetterà ai verificatori attivare la modalità (Di sabato 4 dicembre 2021) L'app Verifica C19, sviluppata dal ministero della Salute per controllare i certificati verdi, è stata aggiornata in vista di lunedì quando l'applicazione dovrà essere in grado di distinguere il Green Pass 'base' e quello 'rafforzato'. La nuova versione presenta un'unica modifica: la possibilità di selezionare il tipo di Verifica che si vuole effettuare. Se si indica la 'Verifica base', la app riconoscerà tutti i i Green Pass, ovvero quelli ottenuti con il vaccino, la guarigione o con l'esito negativo di un tampone. Se invece si seleziona la 'Verifica rafforzata', il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti. L'aggiornamento della app, basato sulla ...

