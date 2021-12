Spalletti come il professor Keating ma il coraggio non è bastato. Applausi all’Atalanta (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli ha perso contro l’Atalanta. Ha perso 3-2 una partita bellissima per intensità, ardore, e anche qualità tecnica. Francamente non si può imputare nulla né alla squadra né tantomeno a Spalletti che – con cinque assenti importanti – se la sono giocata a viso aperto, con invidiabile coraggio, contro una squadra in forma (alla quinta vittoria consecutiva) e pressoché al completo. L’Atalanta è una realtà non solo del calcio italiano. La vittoria di questa sera la candida seriamente alla conquista del campionato. La classifica è un trenino: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. Da queste quattro verrà fuori la squadra campione d’Italia. E tra queste l’Atalanta è la squadra che ha il modello di gioco più collaudato. Spalletti non esce per nulla ridimensionato. Né lui né il Napoli. Il tecnico di Certaldo ci ha ricordato John ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli ha perso contro l’Atalanta. Ha perso 3-2 una partita bellissima per intensità, ardore, e anche qualità tecnica. Francamente non si può imputare nulla né alla squadra né tantomeno ache – con cinque assenti importanti – se la sono giocata a viso aperto, con invidiabile, contro una squadra in forma (alla quinta vittoria consecutiva) e pressoché al completo. L’Atalanta è una realtà non solo del calcio italiano. La vittoria di questa sera la candida seriamente alla conquista del campionato. La classifica è un trenino: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. Da queste quattro verrà fuori la squadra campione d’Italia. E tra queste l’Atalanta è la squadra che ha il modello di gioco più collaudato.non esce per nulla ridimensionato. Né lui né il Napoli. Il tecnico di Certaldo ci ha ricordato John ...

