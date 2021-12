“Se sei al GF Vip…”. La conduttrice contro Manila Nazzaro: distrutta con una sola frase (Di sabato 4 dicembre 2021) Brutta botta per Manila Nazzaro al ‘GF Vip 6’ e lei non ne sa ancora nulla. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia è arrivata una staffilata contro di lei da parte di un’ex protagonista del reality show. La forte critica nei confronti della gieffina è giunta in seguito ad alcune dichiarazioni di quest’ultima, che hanno sollevato diverse polemiche. Infatti, nei giorni scorsi la donna si è lasciata scappare frasi sicuramente poco carine nei confronti delle principesse etiopi Lulù, Clarissa e Jessica Selassié. Questo quanto aveva detto Manila Nazzaro su di loro: “Io ho chiuso il discorso dicendo: intanto vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Brutta botta peral ‘GF Vip 6’ e lei non ne sa ancora nulla. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia è arrivata una staffilatadi lei da parte di un’ex protagonista del reality show. La forte critica nei confronti della gieffina è giunta in seguito ad alcune dichiarazioni di quest’ultima, che hanno sollevato diverse polemiche. Infatti, nei giorni scorsi la donna si è lasciata scappare frasi sicuramente poco carine nei confronti delle principesse etiopi Lulù, Clarissa e Jessica Selassié. Questo quanto aveva dettosu di loro: “Io ho chiuso il discorso dicendo: intanto vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo ...

NunquamDeorsum : @Leaderdelsettor Sei un vip. Liguria terra di vip: te, Pellegri...Bassetti - devoperforza5 : Ma infatti. Giulia non ha tutti i torti perché tutti sanno che al GF vip si va per due cose: o sei con le pezze al… - zazoomblog : "Che schifo sei un ratto". Bomba contro Manuel Bortuzzo quel gesto al GF Vip non è passato inosservato - altair9931 : Capisci che sei fottuta quando la tua ragazza vuole vedere il grande fratello vip e tu lo guardi e SEI ANCHE INTERESSATA -