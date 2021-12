Sci alpino, start list discesa maschile Beaver Creek 2021: pettorali e italiani in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) La start list della discesa libera maschile di Beaver Creek, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo i due super-G, i migliori velocisti sono pronti a darsi nuovamente battaglia sulle nevi statunitensi. Ad aprire le danze sarà il francese Clarey, mentre il primo degli azzurri sarà Dominik Paris con il pettorale 9. Poi toccherà a Christof Innerhofer (16), Matteo Marsaglia (28), Emanuele Buzzi (34), Mattia Casse (37), Guglielmo Bosca (46 e Nicolò Molteni (55). Di seguito tutti i pettorali di partenza. SEGUI IL LIVE DELLA gara COME VEDERE LA gara IN TV start list discesa maschile Beaver ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ladellaliberadi, tappa valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Dopo i due super-G, i migliori velocisti sono pronti a darsi nuovamente battaglia sulle nevi statunitensi. Ad aprire le danze sarà il francese Clarey, mentre il primo degli azzurri sarà Dominik Paris con il pettorale 9. Poi toccherà a Christof Innerhofer (16), Matteo Marsaglia (28), Emanuele Buzzi (34), Mattia Casse (37), Guglielmo Bosca (46 e Nicolò Molteni (55). Di seguito tutti idi partenza. SEGUI IL LIVE DELLACOME VEDERE LAIN TV...

