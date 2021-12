Sanremo 2022 – Amadeus svela i primi 11 (deludenti) dei 22 Big: da Morandi a Sangiovanni passando per Highsnob e Hu (Di sabato 4 dicembre 2021) Come è giusto che sia, per iniziare a creare un po’ di curiosità rispetto al Festival di Sanremo, che tornerà a condurre dall’1 al 5 febbraio, ha scelto l’edizione serale del Tg1. Così, poco dopo le 20 il direttore artistico, Amadeus, ha rivelato i primi 11 dei 22 big che troveremo in gara. Sanremo 2022: ecco, primi 11 dei 22 Big in gara. Dai ‘troppo’ classici ai ‘meno noti’ passando per i soliti talent Al momento, fra ‘ritorni’ e ‘contemporanei’ (anche se per lo più sconosciuti e al massimo capaci di vendere uno scatolone di cd), quelli resi pubblici da stasera sono Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa, Noemi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Le Vibrazioni, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Highsnob e ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Come è giusto che sia, per iniziare a creare un po’ di curiosità rispetto al Festival di, che tornerà a condurre dall’1 al 5 febbraio, ha scelto l’edizione serale del Tg1. Così, poco dopo le 20 il direttore artistico,, ha rivelato i11 dei 22 big che troveremo in gara.: ecco,11 dei 22 Big in gara. Dai ‘troppo’ classici ai ‘meno noti’per i soliti talent Al momento, fra ‘ritorni’ e ‘contemporanei’ (anche se per lo più sconosciuti e al massimo capaci di vendere uno scatolone di cd), quelli resi pubblici da stasera sono Massimo Ranieri, Gianni, Elisa, Noemi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Le Vibrazioni,, La Rappresentante di Lista,e ...

