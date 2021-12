Russia-Germania, Coppa Davis 2021: orari, programma semifinale, tv, ordine di gioco (Di sabato 4 dicembre 2021) Andrà in scena oggi a Madrid la seconda semifinale della Coppa Davis 2021. A sfidarsi alle ore 13.00 saranno Russia e Germania, in un match che vede Daniil Medvedev e compagni partire favoriti. Il numero 2 del mondo e Andrey Rublev sembrano infatti nettamente superiori a Jan-Lennard Struff e (probabilmente) Dominik Koepfer, che dovranno quindi compiere una vera e propria impresa per portare la squadra di Michael Kohlmann almeno al doppio. Chi troverà il successo affronterà in finale la Croazia, uscita ieri vincitrice per 2-1 dalla partita contro la Serbia di Novak Djokovic. Da una parte il gruppo di Shamil Tarpischev arriva a questo impegno dopo il primo posto nel girone A e in seguito al trionfo nei quarti di finale per 2-0 contro la Svezia. Dall’altra parte i tedeschi sono invece ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Andrà in scena oggi a Madrid la secondadella. A sfidarsi alle ore 13.00 saranno, in un match che vede Daniil Medvedev e compagni partire favoriti. Il numero 2 del mondo e Andrey Rublev sembrano infatti nettamente superiori a Jan-Lennard Struff e (probabilmente) Dominik Koepfer, che dovranno quindi compiere una vera e propria impresa per portare la squadra di Michael Kohlmann almeno al doppio. Chi troverà il successo affronterà in finale la Croazia, uscita ieri vincitrice per 2-1 dalla partita contro la Serbia di Novak Djokovic. Da una parte il gruppo di Shamil Tarpischev arriva a questo impegno dopo il primo posto nel girone A e in seguito al trionfo nei quarti di finale per 2-0 contro la Svezia. Dall’altra parte i tedeschi sono invece ...

Advertising

SemperAdamantes : RT @fdragoni: La Germania vuole l'obbligo. #leuropa idem. Noi stiamo con la Germania. In Russia niente obbligo. Qui sotto gli USA. Mi aiuta… - fremo03893514 : RT @fdragoni: La Germania vuole l'obbligo. #leuropa idem. Noi stiamo con la Germania. In Russia niente obbligo. Qui sotto gli USA. Mi aiuta… - mrcrto : RT @fdragoni: La Germania vuole l'obbligo. #leuropa idem. Noi stiamo con la Germania. In Russia niente obbligo. Qui sotto gli USA. Mi aiuta… - DesteDanilo : RT @fdragoni: La Germania vuole l'obbligo. #leuropa idem. Noi stiamo con la Germania. In Russia niente obbligo. Qui sotto gli USA. Mi aiuta… - silvyghi : RT @fdragoni: La Germania vuole l'obbligo. #leuropa idem. Noi stiamo con la Germania. In Russia niente obbligo. Qui sotto gli USA. Mi aiuta… -