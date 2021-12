Raddoppiano i casi della variante Omicron in Regno Unito

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lacontinua a diffondersi in tutto il, infatti isono raddoppiati da 75 a 150. Isono raddoppiati nel: da 75 a 150del Coronavirus continuano ad aumentare nel. Infatti isono più che raddoppiati e sono arrivati a quota 150 neldopo la scoperta ieri di altri 75 contagi in Inghilterra, 16 in Scozia e il primo nel Galles. A renderlo noto è stato il Governo, in base a quanto riporta il quotidiano ...

Per quanto riguarda la sola Inghilterra, i nuovi 75si aggiungono ai precedenti 29, per un totale (aggiornato a ieri) di 104. La direttrice dell'Agenzia nazionale per la sicurezza della salute (...Segue il Lazio con 1.810. Fa un balzo anche la Valle d'Aosta con 99 nuovi contagiati e un tasso di positività al 3,7%. Valore che è alto anche in Campania : 3,9%. Il tasso di positività medio, ...I casi della variante Omicron del coronavirus sono più che raddoppiati a quota 150 nel Regno Unito dopo la scoperta ieri di altri 75 contagi in Inghilterra, 16 in Scozia e il primo nel Galles: lo ha r ...I casi della variante Omicron in Regno Unito sono raddoppiati: sono passati infatti da 75 a 150. Ecco cosa sta succedendo.