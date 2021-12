Pignoramento conto corrente: le novità in arrivo per i contribuenti (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Pignoramento del conto corrente tornerà a essere una preoccupazione concreta per molti contribuenti a partire dal prossimo 6 dicembre 2021. La legge di bilancio in approvazione entro la fine dell’anno non prevede infatti nuove dilazioni alla cosiddetta pace fiscale. Quest’ultima misura ha posto dei limiti ai meccanismi di recupero portati avanti dal fisco, che ora vengono meno. In molti casi, l’unica soluzione è quindi quella di ottemperare ai debiti con l’amministrazione pubblica. Si tratta di un passaggio da tenere in attenta considerazione, visto il contesto socio economico che stiamo vivendo. La pandemia ha infatti portato non solo a una crisi sanitaria, ma anche verso una crisi economica. Questa ha colpito in modo diverso i comparti che compongono il mondo produttivo e del lavoro. Se per molti si può già ... Leggi su notizieora (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildeltornerà a essere una preoccupazione concreta per moltia partire dal prossimo 6 dicembre 2021. La legge di bilancio in approvazione entro la fine dell’anno non prevede infatti nuove dilazioni alla cosiddetta pace fiscale. Quest’ultima misura ha posto dei limiti ai meccanismi di recupero portati avanti dal fisco, che ora vengono meno. In molti casi, l’unica soluzione è quindi quella di ottemperare ai debiti con l’amministrazione pubblica. Si tratta di un passaggio da tenere in attenta considerazione, visto il contesto socio economico che stiamo vivendo. La pandemia ha infatti portato non solo a una crisi sanitaria, ma anche verso una crisi economica. Questa ha colpito in modo diverso i comparti che compongono il mondo produttivo e del lavoro. Se per molti si può già ...

Advertising

infoiteconomia : Conto corrente, occhio ai debiti pregressi con il Fisco: rischio pignoramento - infoiteconomia : A metà dicembre scatta il pignoramento del conto per tanti italiani - TrendOnline : Dal 6 dicembre partirà il #pignoramento sul #contocorrente!?? Eppure c'è un modo per evitare tutto ciò! ?? Scopriamol… - miolegale_it : Pignoramento conto corrente affidato, non pignorabili le rimesse che riducono lo scoperto - tlalnepantla44 : @la_zoth È chiaro che vi dovete organizzare. Obbligo vuol dire multe. Salate. Non paghi. Aggradiscono auto. Non pos… -