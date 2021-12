Piatto unico o antipasto di sostanza?

(Di sabato 4 dicembre 2021) Marocco quinoa. Ricetta e foto di Fabrizio Bartoli e Martina Morelli, tratte da “Dalla terra alla brace” (EIFIS Editore). INGREDIENTI X 4: 300 g quinoa 100 g ceci secchi 2 cucchiai di uvetta 2 cucchiai di mandorle 2 cipolle 1 cucchiaio di curcuma 1 ciuffo di menta 1 carota 1 gambo di sedano 1/2 cucchiaio di cannella 1/2 cucchiaio di cumino olio evo, aglio, pepe Procedimento Fate un brodo di verdure con carota, sedano e 1 cipolla, aggiungete acqua fredda e portate a bollore con una presa di sale, lasciando cuocere per almeno 1 ora. Lessate i ceci per almeno 1 ora con qualche foglia di salvia, quando sono teneri scolateli e metteteli da parte. Tostate le mandorle, quando sono dorate toglietele dal fuoco e tagliatele grossolanamente. Fate un soffritto con olio, aglio, curcuma, cumino, cannella e pepe e lasciate cuocere per un paio di minuti a fuoco alto. ...

