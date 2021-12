Pattinaggio | Assoluti Figura Torino | quarto titolo consecutivo per Guignard e Fabbri

(Di sabato 4 dicembre 2021) Charlenee Marcosi confermano campioni italiani nella danza e conquistano il lorotricolorenella prima giornata di gare al Palavela di, sede dei Campionati Italiani2022 didi. La coppia delle Fiamme Azzurre allenata da Barbara Fusar Poli, consolida ancora una volta la sua leadership in campo nazionale dominando sia nella rhythm dance, conclusa al primo posto con 89.24 punti, sia nella free dance, terminata al comando con 132.27 punti. Per Marco e Charlene dunque ildi campioni d’Italia con un punteggio complessivo di 221.51 davanti a Carolina Moscheni e Francesco Fioretti (IceLab), secondi con 159.10 punti, e la nuova coppia di ...

Le emozioni e la magia del pattinaggio di figura tornano a far battere forte il cuore del PalaVela di Torino. Nel fine settimana l'elegante impianto sabaudo ospita infatti i Campionati Italiani Assoluti 2022.