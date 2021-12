Napoli, Manfredi: La città deve avere una filiera dei rifiuti autonoma (Di sabato 4 dicembre 2021) ‘Gli abitanti di Ponticelli, come quelli di tanti altri luoghi della citta’, ci chiedono investimenti, riqualificazione, trasformazione urbana e lo faremo ma analogamente Napoli si deve dotare di una filiera dei rifiuti autonoma perche’ e’ il modo per avere la citta’ piu’ pulita, tasse sui rifiuti piu’ basse e un servizio migliore”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio comunale alla variazione di bilancio per la realizzazione dell’impianto di compostaggio nel quartiere dell’area orientale della citta’. Il sindaco ha ricordato che il sito era stato individuato ”con un percorso molto lungo ed e’ inserito nell’area del depuratore che adesso sara’ riqualificata che e’ un’area ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) ‘Gli abitanti di Ponticelli, come quelli di tanti altri luoghi della citta’, ci chiedono investimenti, riqualificazione, trasformazione urbana e lo faremo ma analogamentesidotare di unadeiperche’ e’ il modo perla citta’ piu’ pulita, tasse suipiu’ basse e un servizio migliore”. Cosi’ il sindaco di, Gaetano, all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio comunale alla variazione di bilancio per la realizzazione dell’impianto di compostaggio nel quartiere dell’area orientale della citta’. Il sindaco ha ricordato che il sito era stato individuato ”con un percorso molto lungo ed e’ inserito nell’area del depuratore che adesso sara’ riqualificata che e’ un’area ...

