Mercato Inter: è imminente la decisione su Marcelo Brozovic (Di sabato 4 dicembre 2021) Il rinnovo, secondo la Gazzetta dello Sport e secondo Gianluca Di Marzio di Sky , dovrebbe arrivare entro Natale e il centrocampista croato firmerebbe un contratto fino al 2026 per una cifra intorno ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 4 dicembre 2021) Il rinnovo, secondo la Gazzetta dello Sport e secondo Gianluca Di Marzio di Sky , dovrebbe arrivare entro Natale e il centrocampista croato firmerebbe un contratto fino al 2026 per una cifra intorno ...

Advertising

bonuccismo : va bene che siamo con le pezze al culo l'inter era messa peggio di noi ma cedendo un lampione e un big ha fatto un… - infoitsport : Mercato Inter, Brozovic entro Natale: rinnovo sotto l'albero - Sportmediaset - vivoperlinter : #Higuain fa conoscere meglio Julian #Alvarez che piace molto a #Marotta - GiuDayLorDie : RT @GnocchiGene: Mercato. Tutti su Frattesi : il Milan per il centrocampo, l’Inter come vice Barella e la Juve per la plusvalenza. #4dicemb… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Zanetti: 'Messi mai vicino all'#Inter. Lautaro sarà un punto di riferimento. Sul mio futuro e il mercato...' -