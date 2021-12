Maurizio Costanzo gela per la prima volta Maria: “un grosso sbaglio” (Di sabato 4 dicembre 2021) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una grande coppia per quello che rappresentano in ambito televisivo e in quello privato. Ora però il noto giornalista ‘ammonisce’ la moglie. Per cosa? Maurizio Costanzo e Maria De Filippi-AltranotiziaMaurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più belle ed amate della televisione italiana. Una di quelle solide e ben affiatate, complici sia nel lavoro che nella vita privata. Vanno d’amore e d’accordo da tantissimi anni e da quando si sono conosciuti e poi messi insieme, non si sono più lasciati. Ma sicuramente come tutte le coppie anche quella formata dalla nota conduttrice e dal giornalista ogni tanto discuterà o non la penserà allo stesso modo su diversi ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 dicembre 2021)De Filippi sono una grande coppia per quello che rappresentano in ambito televisivo e in quello privato. Ora però il noto giornalista ‘ammonisce’ la moglie. Per cosa?De Filippi-AltranotiziaDe Filippi sono una delle coppie più belle ed amate della televisione italiana. Una di quelle solide e ben affiatate, complici sia nel lavoro che nella vita privata. Vanno d’amore e d’accordo da tantissimi anni e da quando si sono conosciuti e poi messi insieme, non si sono più lasciati. Ma sicuramente come tutte le coppie anche quella formata dalla nota conduttrice e dal giornalista ogni tanto discuterà o non la penserà allo stesso modo su diversi ...

Advertising

Psi0_ : RT @trimonaz: @loocaferree @notjumped @Psi0_ sembri maurizio costanzo - trimonaz : @loocaferree @notjumped @Psi0_ sembri maurizio costanzo - ricciottil : RT @kiara86769608: Virginia Raggi, ospite a Facciamo Finta Che, parla con Maurizio Costanzo e Carlotta ... - hanamintae : ma il the graham norton show cosa è il Maurizio Costanzo show inglese - Ssssssssssssam3 : Ma qualcuno ha capito come si prenotano i posti per vedere le registrazioni di Amici in studio? No perché mi dicono… -