Maltempo in Toscana: neve su Appennino, Apuane, Amiata. Codice giallo per vento e mareggiate

Domani, domenica 5 dicembre 2021, sono possibili nevicate sull'Appennino e le Apuane. In serata neve prevista anche sul Monte Amiata oltre gli 800 metri di quota. Prosegue fino a domani il codice giallo per mareggiate e vento. Il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile fa scattare la vigilanza per entrambi i fenomeni dalle 15 di sabato 4 dicembre fino alle 15 di domani domenica 5 dicembre.

