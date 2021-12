LIVE Roma-Inter 0-3, Serie A calcio in DIRETTA: tris firmato Dumfries! (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Goooooooooooooooooool, Dumfriessssssssssssss, cross perfetto di Bastoni che trova in tuffo di testa Dumfries che non sbaglia, Roma-Inter 0-3. 39? Giallo per Ibanez che commette un fallo tattico a centrocampo. 37? Vina con il piatto sinistro non trova la porta. 35? Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina della Roma, Carles Perez potrebbe essere uno degli Interessati. 33? Colpo di testa di Zanilo che non crea problemi. 31? Destro di Mkhitaryan che non trova la porta. 29? Giocata di Dzeko che chiama all’Intervento Rui Patricio. 27? Inter che controlla il gioco tranquillamente, Roma dimessa in campo. 25? Proprio nel lato di Ibanez viene raddoppiato dalla coppia Perisic-Calhanoglu che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Goooooooooooooooooool, Dumfriessssssssssssss, cross perfetto di Bastoni che trova in tuffo di testa Dumfries che non sbaglia,0-3. 39? Giallo per Ibanez che commette un fallo tattico a centrocampo. 37? Vina con il piatto sinistro non trova la porta. 35? Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina della, Carles Perez potrebbe essere uno degliessati. 33? Colpo di testa di Zanilo che non crea problemi. 31? Destro di Mkhitaryan che non trova la porta. 29? Giocata di Dzeko che chiama all’vento Rui Patricio. 27?che controlla il gioco tranquillamente,dimessa in campo. 25? Proprio nel lato di Ibanez viene raddoppiato dalla coppia Perisic-Calhanoglu che ...

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - infoitsport : Roma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - cisifex28 : RT @vivoperlinter: 39' - Dumfrieeessss! L'olandese anticipa tutti di testa buttandosi dentro in area sfruttando alla perfezione l'assist a… - GiancarloGarci6 : RT @CoronaLupo: #Studenti contro il #greepaSS #Roma Live Circo Massimo Il mondo chiama #romarisponde To World #Students #RESISTENZA #NoGree… - zazoomblog : LIVE Roma-Inter 0-1 Serie A calcio in DIRETTA: Calhanoglu sblocca la partita! - #Roma-Inter #Serie #calcio… -