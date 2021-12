LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: gara-7, quale destino dopo le quasi 8 ore di ieri? (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 13:00 Buona giornata a tutti. Eccoci tornati con questa settima DIRETTA LIVE del match Mondiale. Gli echi della sesta partita non si sono ancora spenti a Dubai, dove Magnus Carlsen è riuscito ad andare in vantaggio per 3.5-2.5 dopo una partita semplicemente storica. La sesta partita – Il record – Il regolamento – Il montepremi Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alla DIRETTA LIVE della settima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. Magnus Carlsen è in vantaggio per 3.5-2.5 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:00 Buona giornata a tutti. Eccoci tornati con questa settimadel match. Gli echi della sesta partita non si sono ancora spenti a Dubai, dove Magnusè riuscito ad andare in vantaggio per 3.5-2.5una partita semplicemente storica. La sesta partita – Il record – Il regolamento – Il montepremi Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alladella settima partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. Magnusè in vantaggio per 3.5-2.5 ...

zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: gara-7 quale destino dopo le quasi 8 ore di ieri? -… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si entra in un finale tagliente - #Carlsen-Nepomniac… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il norvegese che pensa molto sulla… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi tornano alla scacchiera, c'è la sesta partita del match mondiale… - Sport24h_it : New Post: LIVE Carlsen v Nepomniachtchi, segui il Mondiale scacchi -