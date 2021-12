Le sciarpe in lana per i senzatetto fatte dagli anziani delle case di riposo (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama «Creare per donare» il progetto che coinvolge gli ospiti delle residenze per anziani del gruppo Orpea. E fa bene sia a chi riceve che a chi dona Leggi su vanityfair (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiama «Creare per donare» il progetto che coinvolge gli ospitiresidenze perdel gruppo Orpea. E fa bene sia a chi riceve che a chi dona

Advertising

MoonLine31 : In realtà io fuori la mascherina la tengo perché mi tiene caldo e funziona meglio delle sciarpe di lana, poi voi fa… - RKilgubbin : @A____nn____A E delle sciarpe e dei guanti e dei cappelli di lana per regalo ?? - partodanapoli : @serelepe9 Sono pieno di sciarpe, cappelli, calzini, calzamaglie di lana.... Ma tu ma sa non si sa mai ?? - byb80 : Siamo arrivati alle sciarpe di lana e al piumino pesante. - TrokiPotterhead : Dato che non sto usando sciarpe e cappelli di lana (e nemmeno giubbotti pesanti) ho deciso di usarli per stare a ca… -