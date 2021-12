Irma Testa fa coming out: “L’atleta è al sicuro, ora posso essere sincera” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione”. Con queste parole Irma Testa, campionessa di pugilato a Tokyo 2020 e prima donna italiana della storia a conquistare una medaglia olimpica in questo sport, ha fatto coming out. Vi raccomandiamo... Perché è importante che i calciatori omosessuali facciano coming out La rivista tedesca di calcio "11 Freunde" ha lanciato un appello ai calciatori gay, invitandoli a fare coming out e dimostrando loro pieno supporto... ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede diperfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione”. Con queste parole, campionessa di pugilato a Tokyo 2020 e prima donna italiana della storia a conquistare una medaglia olimpica in questo sport, ha fattoout. Vi raccomandiamo... Perché è importante che i calciatori omosessuali faccianoout La rivista tedesca di calcio "11 Freunde" ha lanciato un appello ai calciatori gay, invitandoli a fareout e dimostrando loro pieno supporto... ...

