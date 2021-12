In un ecovillaggio la vita è mooolto impegnativa | altro che fricchettoni

(Di sabato 4 dicembre 2021) Se ti dicoqual è la prima immagine che ti viene in mente? Una comunità hippie? Un’isola felice? Un gruppo di persone guidati dal “Sesso, droga, rock&roll e un pizzico di comunismo estremo”? Come ho scritto nel primo e precedente post, io ho vissuto per due anni in une negli anni seguenti ne ho incontrati e intervistati oltre 20. Solitamente l’immaginario e i pregiudizi sono quelli riportati sopra: un gruppo di persone fricchettone all’ennesima potenza che contemplano il cielo dalla mattina alla sera, che prendono il reddito di cittadinanza e che sono figli di notai, avvocati e persone benestanti. Magariiiii l’fosse questo!!!!! In realtà lain una realtà comunitaria è mooooolto: ci sono i ritmi della terra, che non stanno ad aspettare i ritmi ...

La Comune di Bagnaia, foto scattata nell'estate del 2019 Io mi chiamo Bernardo Cumbo , ho 25 anni e ho vissuto per due anni in un. In questa meravigliosa esperienza dimi si è ...Vivere in unsignifica compiere una scelta dialternativa all'insegna della sostenibilità, della condivisione e della connessione con la natura e con gli altri esseri umani. È l'unione perfetta ...“Ecovillaggi” per far sentire in famiglia i minori che sono stati allontanati dai genitori e vivono situazioni di disagio. É il progetto al centro dell'incontro ...Diamo uno sguardo sulla realtà abitativa di chi sceglie di vivere negli ecovillaggi. Ecco come sono fatti e come si prende parte ai progetti di co-living green.