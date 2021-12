Il saluto di Mattarella ai Vigili del Fuoco | Punto di riferimento nelle emergenze

Advertising

emergenzavvf : #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Cor… - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Corpo e a… - RollaTiziano : RT @emergenzavvf: #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Corpo e a… - franconemarisa : RT @emergenzavvf: #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Corpo e a… - AllertApc : RT @emergenzavvf: #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Corpo e a… -

Ultime Notizie dalla rete : saluto Mattarella

Rai News

'In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscentea i Vigili del Fuoco di cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti di ...della Repubblica Sergioal ..."In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscentea i Vigili del Fuoco di cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti di ... Sergio, ha inviato al capo ..."Fondamentale in questa delicata fase di ripresa economica", scrive il Capo di Stato, "il ruolo svolto a garanzia della sicurezza delle attività produttive e dei luoghi di lavoro" ...Roma, 4 dic (Adnkronos) - "In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscente saluto a i Vigili del Fuoco di cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti ...