Greta Beccaglia: quand’è che le donne possono ricevere solidarietà ed empatia da noi uomini? (Di sabato 4 dicembre 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Ieri pomeriggio ho assistito a una polemica tra Marco, un mio conoscente, e sua figlia adolescente sulla manata inflitta dal tifoso dell’Empoli alla giornalista Greta Beccaglia. Il padre le spiegava che quella “semplice” pacca sul sedere era certamente frutto di maleducazione, ma non era poi un fatto così grave perché “c’è di peggio”. Continuando con tono pacato le diceva che quell’uomo, comunque, avrebbe pagato amaramente la sconsideratezza del gesto col Daspo, non avrebbe potuto seguire la squadra del cuore per tre anni e avrebbe persino subito un processo rischiando dai 6 ai 12 anni di carcere. Per di più stava subendo una gogna e tutto questo per una semplicissima pacca sul sedere. La figlia controbatteva: “Voi uomini dite così perché non sapete cosa significa avere le mani addosso“. Mi è sembrato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Ieri pomeriggio ho assistito a una polemica tra Marco, un mio conoscente, e sua figlia adolescente sulla manata inflitta dal tifoso dell’Empoli alla giornalista. Il padre le spiegava che quella “semplice” pacca sul sedere era certamente frutto di maleducazione, ma non era poi un fatto così grave perché “c’è di peggio”. Continuando con tono pacato le diceva che quell’uomo, comunque, avrebbe pagato amaramente la sconsideratezza del gesto col Daspo, non avrebbe potuto seguire la squadra del cuore per tre anni e avrebbe persino subito un processo rischiando dai 6 ai 12 anni di carcere. Per di più stava subendo una gogna e tutto questo per una semplicissima pacca sul sedere. La figlia controbatteva: “Voidite così perché non sapete cosa significa avere le mani addosso“. Mi è sembrato che ...

GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - Lega_B : Il presidente @BalataMauro nell'intervallo di Perugia ??? Vicenza ha consegnato un pallone rosso simbolo della viole… - DiMarzio : Piena solidarietà alla collega Greta Beccaglia per le molestie subite ieri pomeriggio fuori lo stadio. Abusi (perch… - emmadelreadahoe : La cosa che fa riflettere è che Greta Beccaglia ha subito la molestia proprio nello stesso punto in cui subii io la… - infoitinterno : Greta Beccaglia: 'Ricevo minacce e offese, voglio tornare alla normalità' -