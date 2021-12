Giorgia, chi è il fidanzato Emanuel Lo: “All’inizio non lo volevo, mi sembrava un Don Giovanni” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il ballerino Emanuel Lo è il fidanzato della cantante Giorgia, dal 2004. Nel 2010 sono diventati genitori di Samuel. Nato nel 1979 a Roma, Emanuel Lo Iacono ha debuttato in televisione nel 1996 sulla Rai. Poco dopo conosce il coreografo Luca Tommassini con cui ha lavorato per molti anni, lavorando nelle tournée di grandi artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin. Conosce Giorgia in occasione del tour promozionale del suo disco “Ladra di vento”, del 2003. Nel 2002 Giorgia aveva perso il suo ex compagno Alex Baroni, a cui era stata legata dal 1997 al 2001, in un incidente stradale: “Quella è la voragine della mia vita. Il tempo passa, fai cose, cresci, cambi, però, quel buco nero, il fatto di non poter cambiare le cose, rimane sempre lì, come se fosse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Il ballerinoLo è ildella cantante, dal 2004. Nel 2010 sono diventati genitori di Samuel. Nato nel 1979 a Roma,Lo Iacono ha debuttato in televisione nel 1996 sulla Rai. Poco dopo conosce il coreografo Luca Tommassini con cui ha lavorato per molti anni, lavorando nelle tournée di grandi artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin. Conoscein occasione del tour promozionale del suo disco “Ladra di vento”, del 2003. Nel 2002aveva perso il suo ex compagno Alex Baroni, a cui era stata legata dal 1997 al 2001, in un incidente stradale: “Quella è la voragine della mia vita. Il tempo passa, fai cose, cresci, cambi, però, quel buco nero, il fatto di non poter cambiare le cose, rimane sempre lì, come se fosse ...

