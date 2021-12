Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Mattia Emme (Di sabato 4 dicembre 2021) Adesso pare proprio ufficiale. Mattia Emme è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Dopo aver postato una foto sui social in cui era vicino a Mattia, Gabriel ha dichiarato di essere innamorato. Gabriel Garko e Mattia Emme, quindi, si sono proprio fidanzati. La cosa è seria. Gli adolescenti lo sanno bene. Quando si posta su Instagram una foto con un nuovo compagno o una compagna, e poi quest’altra persona riposta la stessa foto sul suo profilo, significa che è amore vero. Ricordate? A inizio ottobre di quest’anno, Gabriel Garko, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva dichiarato di essere innamorato. Aveva poi lasciato intendere di ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021) Adesso pare proprio ufficiale.è ildi. Dopo aver postato una foto sui social in cui era vicino aha dichiarato di essere innamorato., quindi, si sono proprio fidanzati. La cosa è seria. Gli adolescenti lo sanno bene. Quando si posta su Instagram una foto con uncompagno o una compagna, e poi quest’altra persona riposta la stessa foto sul suo profilo, significa che è amore vero. Ricordate? A inizio ottobre di quest’anno,, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva dichiarato di essere innamorato. Aveva poi lasciato intendere di ...

