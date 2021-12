Francesca Tocca scoppia in lacrime: "Ci facciamo tanti complessi e poi" (Di sabato 4 dicembre 2021) Per Francesca Tocca , il day time è stato un momento molto emozionante, la bellissima ballerina ha avuto un crollo emotivo quando ha capito la difficoltà della nuova allieva della scuola di ' Amici 2021 ': tutto è successo in maniera inaspettata, tanto che la ballerina ha ho cercato in tutti i modi di non lasciar trasparire la propria emozione, ma di consolare Aisha e darle speranza. ' Amici ' di Maria De Filippi è una trasmissione che regala ogni anno grandi emozioni ai telespettatori ma anche ai partecipanti, per creare un ambiente ancora più confortevole sono stati chiamati a partecipare a questa edizione diversi nuovi artisti che in qualche modo sono legati gli uni agli altri. Un esempio lampante di un legame di questo tipo è la storia d'amore tra Francesca Tocca e suo marito Raimondo Todaro, l'ex ballerino di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 dicembre 2021) Per, il day time è stato un momento molto emozionante, la bellissima ballerina ha avuto un crollo emotivo quando ha capito la difficoltà della nuova allieva della scuola di ' Amici 2021 ': tutto è successo in maniera inaspettata, tanto che la ballerina ha ho cercato in tutti i modi di non lasciar trasparire la propria emozione, ma di consolare Aisha e darle speranza. ' Amici ' di Maria De Filippi è una trasmissione che regala ogni anno grandi emozioni ai telespettatori ma anche ai partecipanti, per creare un ambiente ancora più confortevole sono stati chiamati a partecipare a questa edizione diversi nuovi artisti che in qualche modo sono legati gli uni agli altri. Un esempio lampante di un legame di questo tipo è la storia d'amore trae suo marito Raimondo Todaro, l'ex ballerino di ...

